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تعرف على مباريات السبت في القسم الثالث

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:03 ص
تعرف على مباريات السبت في القسم الثالث
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مصطفي الجندي
 
تشهد المجموعة الثامنة في مسابقة دوري القسم الثالث إقامة ستة مباريات في الثالثة من عصر السبت، حيث يخوض فريق المالية المتصدر برصيد 21 نقطة مواجهة مرتقبة على ملعبة أمام فريق ميت خاقان الذي يحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

ويلتقي سمنود السادس برصيد 14 نقطة مع مركز شباب زفتى العاشر برصيد 11 نقطة، في مباراة هامه لكلا الفريقان.

ويحل فريق سبورتنج كاسل قبل الأخير برصيد 8 نقاط ضيفاً على فريق سرس الليان، الوصيف برصيد 18 نقطة، كما يواجه مركز شباب بطا نظيره شباب طوخ في لقاء جماهيري منتظر.

ويحتل طوخ المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما بطا بالمركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

ويستضيف غزل شبين الذي يتواجد بالمركز الـ 11 برصيد (11 نقطة) نظيره فريق صيد المحلة الخامس برصيد 16 نقطة.

ويلتقي بنها الرابع برصيد 16 نقطة مع فريق عثماسون السابع برصيد 14 نقطة، وتختتم تلك الجولة الأحد عندما يلعب عرب الرمل مع نجوم السادات في لقاء منوفي مرتقب سيقام على ملعب مركز شباب بطا.

ترتيب المجموعة الثامنة :
1- مالية كفر الزيات .. 21 نقطة
2- سرس الليان .. 18 نقطة
3- طوخ .. 17 نقطة
4- بنها .. 16 نقطة
5- الصيد .. 16 نقطة
6- سمنود .. 14 نقاط
7- عثماسون .. 14 نقطة
8- عرب الرمل .. 13 نقطة
9- ميت خاقان .. 12 نقطة
10- شباب زفتي .. 11 نقطة
11- غزل شبين .. 11 نقطة
12- بطا .. 10 نقاط
13- سبورتنج كاسل .. 8 نقاط
14- النجوم بالسادات .. 4 نقاط

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