6 أطعمة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.. تعرفي عليها

الكوليسترول مادة دهنية ضرورية لوظائف الجسم الطبيعية، إلا أن ارتفاع نسبته في الجسم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وذلك لأنه يمكن أن يتراكم على جدار الشريان ويحد من تدفق الدم إلى القلب والدماغ وبقية أعضاء الجسم.





ويعتبر اتباع نظام غذاء صحي غني بالأطعمة الخالية من الكوليسترول أحد أهم الطرق التي تساعد على منع ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.





فيما يلي 6 أغذية تساهم بفاعلية على خفض نسبة الكوليسترول، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية:





1- فول الصويا

تساعد الأطعمة التي تحتوي على الصويا على خفض نسبة الكوليسترول لأنها لا تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة. ويمكن للبروتينات الموجودة في فول الصويا أن تساهم في خفض نسبة الكولسترول في الدم.





2- المكسرات

بالإضافة إلى كونها مصدراً مهماً للبروتين النباتي، فإن تناول كمية قليلة من المكسرات يومياً يمكن أن يساعد في منع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بمعدل 5%.





3- الشوفان

يعتبر الشوفان من أكثر المغذيات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تساهم في منع امتصاص الجسم للكوليسترول.





4- الفواكه

تحتوي الفاكهة على كميات منخفضة جداً من الدهون المشبعة ونسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، وهذا ما يجعلها طعاماً صحياً خالياً من الكوليسترول.





5- الخضروات

تعتبر البازلاء والبطاطا الحلوة والباذنجان والبامية والقرنبيط من أكثر الخضار التي تساعد في منع ارتفاع نسبة الكوليسرول في الدم.





6- الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة

الأفوكادو والسلمون وزبدة الفول السوداني، من بين الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة والتي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.