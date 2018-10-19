دراسة: تناول أربعة فناجين من القهوة يومياً يقلل فرص الإصابة بحساسية البشرة





كشفت دراسة جديدة أن تناول أربعة فناجين من القهوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بتورد واحمرار بشرة الوجه بنسبة تصل إلى 20%.





ويقول فريق البحث الذي أجري في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية، إن القهوة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وتساهم في تضييق الأوعية الدموية، وهذا ما يساعد على التخفيف من أعراض احمرار البشرة.





يذكر أن احمرار البشرة هو مرض تحسسي قد تستمر أعراضه لمدة أسابيع أو أشهر، ويعتقد العلماء أن سببه تشوه في الأوعية الدموية، وأنواع معينة من البكتيريا في القناة الهضمية التي تؤدي إلى انتاج مركب يسبب توسع الأوعية الدموية.





وقد أظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية للأمراض الجلدية يوم الأربعاء، والتي أجريت على 82000 امرأة بتمويل من المعهد الوطني الأمريكي للصحة، أن النساء اللواتي اعتدن على احتساء 4 أكواب من القهوة يومياً كُنّ أقل عرضة للإصابة باحمرار البشرة التحسسي مقارنة مع النساء اللواتي احتسين كميات أقل من القهوة.



