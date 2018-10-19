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دراسة: تناول أربعة فناجين من القهوة يومياً يقلل فرص الإصابة بحساسية البشرة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:53 ص
دراسة: تناول أربعة فناجين من القهوة يومياً يقلل فرص الإصابة بحساسية البشرة
القهوة
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كشفت دراسة جديدة أن تناول أربعة فناجين من القهوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بتورد واحمرار بشرة الوجه بنسبة تصل إلى 20%.

ويقول فريق البحث الذي أجري في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية، إن القهوة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وتساهم في تضييق الأوعية الدموية، وهذا ما يساعد على التخفيف من أعراض احمرار البشرة.

يذكر أن احمرار البشرة هو مرض تحسسي قد تستمر أعراضه لمدة أسابيع أو أشهر، ويعتقد العلماء أن سببه تشوه في الأوعية الدموية، وأنواع معينة من البكتيريا في القناة الهضمية التي تؤدي إلى انتاج مركب يسبب توسع الأوعية الدموية.

وقد أظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية للأمراض الجلدية يوم الأربعاء، والتي أجريت على 82000 امرأة بتمويل من المعهد الوطني الأمريكي للصحة، أن النساء اللواتي اعتدن على احتساء 4 أكواب من القهوة يومياً كُنّ  أقل عرضة للإصابة باحمرار البشرة التحسسي مقارنة مع النساء اللواتي احتسين كميات أقل من القهوة.

إضافة إلى ما سبق، تشير دراسات سابقة أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، إلى وجود علاقة ثابتة بين شرب القهوة وانخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض السكري والقلب والأوعية الدموية، ومرض باركنسون والكبد، وسرطان الأمعاء والرحم، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 
المزيد عن: شرب القهوة دراسات طبية حساسية البشرة جامعة براون القهوة الأوعية الدموية احمرار البشرة
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