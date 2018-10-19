منال لاشين تكتب: خريطة جديدة فى رمضان

احتكار أم إعادة تنظيم السوق





عدد المسلسلات 18 فقط.. يسرا ومنة شلبى وهند صبرى والصاوى خارج السباق





الفضائيات ستختار القضايا التى ستناقشها الدراما









الاحتكار فى سوق السلع ملموس وألمه الحاد يوخز فى الجسم والعقل والجيب فورا..ولكن الاحتكار فى عالم الفن وخاصة الدراما لا يشعر بوجعه الكثيرون.. وآثاره مثل المواد المسرطنة لا تظهر فى الحال، ولكنها تتولى تدمير العقل والمشاعر.. وربما تهدد وطنا بأكلمه بإذكاء الصراعات والنزاعات.. ولذلك فإن قضية الاحتكار فى الدراما قضية خطيرة بل إن البعض ينظر لها كقضية أمن قومى.





ونحن أمام محاولة لكسر احتكار قديم للدراما لصالح احتكار دولة.. والبعض يرى هذه الخطوة ضرورية لإعادة تنظيم السوق ولكن معارضى هذه الخطوة يخشون من مخاطر وآثار احتكار الدولة لسوق الدراما. وذلك على الرغم من الدراما نشطت فى حضن تليفزيون الدولة..ومواجهات الاحتكار ومحاولات التغريب انطلقت أيضا من تليفزيون الدولة، وفى الحالتين كانت النتيجة لصالح الدراما.





1





الاحتكار فى الدراما





خلافا للاحتكار فى مجال السلع فإن وجود عشرات أو مئات من شركات الإنتاج لا يحمى الدراما من الاحتكار. لأن المتحكم فى الدراما هو قنوات العرض أو الإعلانات التى تفرض نجما معينا وفكرا واتجاها بحسب توجهات ورغبات المعلن أو قنوات العرض أو بالأحرى أصحاب قنوات العرض. وقد بدأت الدراما والمسلسلات فى مصر قطاع عام أو حكومى وكانت المسلسلات والدراما ناجحة ومبهرة بمقاييس زمن الستينيات. ولكن مع الانفتاح الاقتصادى وانهيار الكثير من القيم فرضت لغة السوق نفسها على المسلسلات فتراجعت قيمة الدراما التلفزيونية.ولعب احتكار شركات توزيع وتسويق المسلسلات دورا سلبيا، حيث رفعت ثمن المسلسلات التافهة وفرضت ممثلين واستبعدت آخرين..وفرض السوق الخارجى نفسه مسيطرا على الذوق والهوية المصرية الرائدة فى الفن. وتنبهت بعض جهات فى الدولة وبدأ أو عاد التليفزيون المصرى ينتج أعمالا درامية متميزة مثل «رأفت الهجان وجمعة الشوان» وكل أعمال المبدع أسامة أنور عكاشة وغيرها من الأعمال الدرامية المتميزة. ولكن التليفزيون لأسباب عديدة تراجع دوره الإنتاجى وخاصة بعد ثورة 25 يناير.وبدأت الفضائيات الخاصة المملوكة لرجال الأعمال تفرض ذوقها وتوجهاتها على الدراما مرة أخرى، ولم يخل الأمر من فرض ذوق غير مصرى نتيجة لتحكم رأس المال من خلال سطوة الإعلانات التى تحدد ما ينتج قبل الإنتاج.





2





حالة جديدة





الآن تغير الوضع أو كاد. وهناك خريطة جديدة فى الدراما وستظهر آثارها خلال موسم شهر رمضان المقبل.الفضائيات الآن رجحت فيها كفة المال العام، أصبحت الحصة الأكبر فيها للدولة المصرية.. وهكذا استطاعت أو بالأحرى نجحت للمرة الثالثة فى السيطرة على سوق الدراما. لم يعد شهر رمضان شهر عشرات المسلسلات التى لا تعطى للمواطن فرصة للاستمتاع بالدراما أو بشهر رمضان. تم الاتفاق على وضع حد أقصى لعدد المسلسلات فى الشهر الكريم على كل القنوات 18 مسلسلا.





وخرج من موسم دراما نجوم لامعون منهم يسرا ومنة شلبى وهند صبرى وخالد الصاوى. وكان مسلسل يسرا فى رمضان الماضى قد عرض على قناة سعودية فقط. ويعرض الآن على قنوات مصرية.





من بين التغييرات المرتبطة بتغيير شكل الملكية فى القنوات الفضائية تغيير أهم وأخطر هو تغيير المحتوى. ثمة شكوى من انتشار مسلسلات البلطجة وانحدار لغة الحوار وعرض مكثف لعورات المجتمع المصرى. بالنسبة للبعض فإن مثل هذه الدراما مسيئة لمصر وتنشر الإحباط.





ولذلك فإن المحتوى والقضايا التى سيناقشها المسلسلات هى من أكبر وأخطر وأهم محاور التغيير فى خريطة الدراما.





3





مخاوف مشروعة



