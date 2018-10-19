أول تعليق لزوجة رئيس الإنتربول بعد مرور 3 أسابيع على اختفائه

قالت زوجة الرئيس السابق لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) منغ هونغ وي، الذي فقد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، إنها غير متأكدة من أن زوجها على قيد الحياة بعد أن اعتقلته السلطات الصينية.





وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قالت جريس منغ إنها لم تسمع من زوجها منذ اختفائه وأنها تتلقى مكالمات تهديد هاتفية.





وقالت في وقت سابق إن زوجها أرسل لها رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها "انتظري مكالمتي" في 25 سبتمبر، وهو اليوم الذي توجه فيه إلى الصين قادماً من ليون.





وبعد دقائق، أرسل رسالته الأخيرة إليها، وهي رمز تعبيري لـ"سكين"، وقالت إنها تعتقد أن معنى الرسالة أنه كان في خطر.





وقالت لـ"بي بي سي" في المقابلة، "أعتقد أنه اضطهاد سياسي. لست متأكدة من أنه على قيد الحياة".





وأضافت أنها تعتقد أنه لا يوجد "حد أقصى" لما يمكن أن تقوم به الصين "إنهم وحشيون".





ويخضع مينغ، الذي استقال من الانتربول في بداية أكتوبر، بعد أن أبلغت زوجته عن فقده، للتحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد الصينية.





وقالت وزارة الامن العام الصينية في بيان في وقت سابق من هذا الشهر "لا يوجد امتياز ولا استثناء أمام القانون.. كل من يخالف القانون يجب أن يعاقب بشدة".



