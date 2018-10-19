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ميدو معلقا على تعيين أحمد زاهر اداريا للزمالك: "طاهر اليد ولن يضع مليما لا يخصه في جيبه"

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:10 ص
ميدو معلقا على تعيين أحمد زاهر اداريا للزمالك: طاهر اليد ولن يضع مليما لا يخصه في جيبه
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علي نبوي
 
اشاد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، تولي أحمد زاهر منصب المدير الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفا لأيمن حافظ.

وغرد ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"الف مبروك لاحمد زاهر تولي مسؤولية المدير الإداري للفريق الأول لنادي الزمالك..واحد من ابناء آلنادي آلمخلصين وطاهر آليد تضمن منه انه لن يضع مليما لا يخصه في جيبه ابدا".

يذكر أن تقدم أيمن حافظ باستقالته من رئاسة الجهاز الإداري للزمالك بالأمس لظروف شخصية، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة النادي.
ميدو معلقا على تعيين أحمد زاهر اداريا للزمالك: "طاهر اليد ولن يضع مليما لا يخصه في جيبه"
المزيد عن: ميدو الزمالك وميدو الزمالك أيمن حافظ أحمد زاهر
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