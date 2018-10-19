مران خفيف لـ"أزارو وكوليبالي" في الأهلي

اكتفى الثنائي وليد أزارو ووساليف كوليبالي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات خفيفة، على هامش مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.





وأدى اللاعبان تدريبات خفيفة والجري حول الملعب بعد انتظامهما في مران الفريق صباح اليوم بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في تصفيات أمم إفريقيا.





وكان الثنائي قد تواجدا في معسكر منتخبي بلادهما مؤخرًا لخوض تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2019.



