مران خفيف لـ"أزارو وكوليبالي" في الأهلي
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:09 صعلي نبوي
اكتفى الثنائي وليد أزارو ووساليف كوليبالي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات خفيفة، على هامش مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.
وأدى اللاعبان تدريبات خفيفة والجري حول الملعب بعد انتظامهما في مران الفريق صباح اليوم بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في تصفيات أمم إفريقيا.
وكان الثنائي قد تواجدا في معسكر منتخبي بلادهما مؤخرًا لخوض تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2019.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجزائر، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.