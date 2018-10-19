ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مران خفيف لـ"أزارو وكوليبالي" في الأهلي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:09 ص
مران خفيف لـأزارو وكوليبالي في الأهلي
طباعة
علي نبوي
 

اكتفى الثنائي وليد أزارو ووساليف كوليبالي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات خفيفة، على هامش مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.


وأدى اللاعبان تدريبات خفيفة والجري حول الملعب بعد انتظامهما في مران الفريق صباح اليوم بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في تصفيات أمم إفريقيا.


وكان الثنائي قد تواجدا في معسكر منتخبي بلادهما مؤخرًا لخوض تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2019.


يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجزائر، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
17:10
-
النصر
الفيصلي
-
x
17:10
-
التعاون
الرائد
-
x
17:15
-
الفتح
الاتحاد
-
x
19:00
-
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
15:00
-
حرس الحدود
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 10:31:51 AM