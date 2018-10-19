مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز بث مباشر | قناة بين سبورت | قناة اون سبورت | قناة نايل سبورت





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موعد مباراة بيراميدز والاسماعيلي

مباراة بيراميدز والاسماعيلي تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات بيراميدز وأون سبورت ونايل سبورت في يومنا الجمعة 19-10 – 2018 في تمام الساعة 18:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 19:00 بتوقيت السعودية.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمي: المهدي سليمان، الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور– عبد الله بكري – علي جبر – محمد حمدي، خط الوسط: محمد فتحي – أحمد توفيق – محمد مجدي "أفشة"، الهجوم: كينو وناصر منسي.

تشكيل الاسماعيلي:

حراسة المرمي: عصام الحضرى - خط الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمد هاشم، خط الوسط: نادر رمضان – محمد صادق - عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو، خط الهجوم: ميندوجا – أفولابي.

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