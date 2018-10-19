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رجال يد الأهلي يواجه فاب الكاميروني في بطولة إفريقيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:09 ص
رجال يد الأهلي يواجه فاب الكاميروني في بطولة إفريقيا
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علي نبوي
 
يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام نظيره فريق فاب الكاميروني في أول لقاءات الفريق ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار.

وتنطلق المباراة في الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت أبيدجان، ويسعى خلالها الفريق إلى الظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز الأول بالبطولة.

وكان الفريق قد أنهى تدريباته أمس على صالة المباراة، حيث خاض معسكر إعداد قصير في المغرب تخلله مباراة ودية أمام فريق المنتدى المغربي قبل السفر إلى أبيدجان.

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