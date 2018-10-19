مشروع قانون إسرائيلي لتجريم النشطاء في حملات المقاطعة









وأحرزت الحملة، تقدما في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عموما، حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على إسرائيل.





كشفت وسائل إعلام عبرية، أن لجنة التشريع في الكنيست، ستناقش يوم الأحد المقبل، مشروع قانون تقدم به نواب من حزب "ليكود"، الذي يترأس الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث يهدف إلى فرض عقوبة تقضي بالسجن لمدة سبعة أعوام على الأقل، ضد كل من يشارك بحملة المقاطعة ضد إسرائيل ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الجمعة، أن القانون ينص على أن "كل من يقوم بعمل بهدف المس والإضرار بمصالح دولة إسرائيل، أو العلاقات بين إسرائيل وبين دولة، منظمة أو مؤسسة أخرى، أو لشؤون تخص إسرائيل، يحكم عليه بالسجن لسبعة أعوام، وإذا كان قد ارتكب هذه المخالفة بهدف التسبب بضرر عن سبق الإصرار، يحكم عليه بالسجن لعشرة أعوام، وحتى بدون إثبات النية في ارتكاب المخالفة المذكورة".وتعمل حركة المقاطعة العالمية بي دي اس (BDS)، على تشجيع مقاطعة دولة الاحتلال في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأكاديمية والسياسية والرياضية.