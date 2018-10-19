انسياب مروري بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

شهدت معظم المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من الانسياب المروري والانتظام في حركة السيارات بكل الطرق، حيث قلت التكدسات والاختناقات المرورية وذلك بسبب العطلة الأسبوعية لأغلب الأعمال الحكومية في كل المحافظات، وجاء ذلك وسط انتشار للخدمات المرورية.





وظهر بمحيط ميدان التحرير وكل الطرق المؤدية إليه انسياب في الحركة المرورية، كما انتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وميدان رمسيس والتحرير والجلاء، وكذلك الأمر بكوبري 15 مايو القادم من الجيزة إلى مناطق القاهرة شهد معدلات سير منتظمة.





وانتظمت حركة السيارات في طريق كورنيش النيل من المعادي حتى أماكن وسط البلد، وشهدت مداخل مدينة نصر سيولة مرورية تامة وامتدت السيولة حتى شوارع القاهرة الجديدة ومحور المشير وشارع التسعين، وفي الجيزة شهد محور 26 يوليو القادم من أكتوبر والمتجه إلى ميدان لبنان سيولة مرورية عالية، وشهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية سيولة مرورية وانتظاما فى حركة سير السيارات، كما ظهر أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم وفيصل والبحر الأعظم، انتظاما في حركة السيارات.





وقامت الإدارة العامة للمرور، بنشر سيارات الإغاثة على المحاور والطرق لمواجهة أعطال الطريق، فضلا عن انتشار الأوناش لرفع تعطل السيارات أعلى الكباري والميادين الرئيسية.