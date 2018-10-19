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"عبد العزيز" يقود تدريبات المصابين في مران الأهلي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:56 ص
عبد العزيز يقود تدريبات المصابين في مران الأهلي
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علي نبوي
 
قاد طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات اللاعبين المصابين في مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهد مران الأهلي اليوم خوض الثلاثي محمد نجيب وأحمد علاء والنيجيري جونيور أجايي، تدريبات تأهيلية؛ للتعافي من الإصابات المختلفة التي يعانون منها.

يذكر أن محمد نجيب أجرى مؤخرًا جراحة غضروف الركبة، في حين يعاني أحمد علاء من كدمة خلف الركبة، في الوقت الذي يعاني فيه أجايي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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