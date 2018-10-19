عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي مع كل محافظ

وأشار خلال اتصال هاتفي مع التليفزيون المصري، إلى أن تلك الآلية الجديدة ستطبق مع مطلع شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء، طلب من محافظي المحافظات التي قام بزيارتها، بإعداد تقرير له عن ما تم تنفيذه من التوجيهات التي أصدرها خلال زيارته للمحافظات.





ووجه رئيس الوزراء، المحافظين بحل كل مشاكل المستثمرين، وإعطائهم التراخيص اللازمة.



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، مع المحافظين، استمر لمدة 4 ساعات، منوهًا بأنه تقرر أن يعقد رئيس الجمهورية، اجتماعا مع كل محافظ على حدة بحضور رئيس الوزراء؛ للتعرف على مستوى العمل في المشروعات بكل محافظة.