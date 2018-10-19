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الجبلاية تكافئ حكم نهائي أوليميياد الشباب للصالات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:47 ص
الجبلاية تكافئ حكم نهائي أوليميياد الشباب للصالات
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محمد الصو
 
وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على تكريم الحكم المصري الدولي محمد حسن، عقب أدائه التحكيمي المميز خلال كرة الصالات، في أوليمبياد الأرجنتين للشباب.

واستقر مسؤولو الجبلاية، على منح حسن، مكافأة مالية قدرها 20 ألف جنية، بناءًا على توصية من عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، بعدما حكم أكثر من مواجهة بالبطولة، بالإضافة إلى إدارته للنهائي بين البرازيل وروسيا، وهو ما يعد نجاح ساحق للتحكيم المصري.

وكان المنتخب الوطني للشباب لكرة الصالات، توج بالميدالية البرونزية بعد الفوز على الأرجنتين 5_4، وحصد أول ميدالية في تاريخ اللعبة.

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