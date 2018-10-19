تفاصيل فيلم "أهل الكهف" لـ أحمد عز ومنى زكي

"أهل الكهف" تجربة سينمائية ضخمة فى العام السينمائى الجديد يواصل تحضيراتها المنتج وليد منصور، والذى تعاقد بالفعل مع نجوم الفيلم وهم أحمد عز ومنى زكى وشريف منير ومصطفى خاطر، وجار التعاقد مع النجم أمير كرارة، والذى أبدى موافقته النهائية بالفعل، فضلا عن الاتفاق مع باقى الفنانين الذين سيشاركون فى بطولة الفيلم.

الفيلم عن قصة الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، ومن المقرر تصوير الفيلم بالكامل ما بين المغرب والأردن وتركيا، وإنتاج وليد منصور ويوسف الطاهر.

يذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور فيلم "البدلة"، للنجمين تامر حسنى وأكرم حسنى، والذى نافس من خلاله فى سباق عيد الأضحى الماضى، وحقق من خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا.