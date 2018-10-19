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إريانا تخفي "تاتو" حبيبها بلاستر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:38 ص
إريانا تخفي تاتو حبيبها بلاستر
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الفجر الفني
 
فى آخر ظهور لها بعد انفصالها عن حبيبها الممثل التلفزيونى بيت دافيدسون، قررت السوبر ستار المطربة إريانا جراندى أن تخفى التاتو الذى أعلنت عنه مسبقًا، وهذا وفقًا لموقع Entertainment Weekly.

حمل التاتو اسم خطيبها "Pete" ولكنها وجدت أنه لا يوجد داعى لتركه أمام الجميع، ففكرت أريانا جراندى أن تضع ضمادة لاصقة بشكل مؤقت لحين استقرار الأمور، بينما لاحظ آخرون أنها خلعت خاتم الخطوبة، الذى كلف خطيبها 93 ألف دولار، والذى أعلنت عنه بصورة على موقع تبادل الصور "إنستجرام" شهر يونيو الماض.

يذكر أنه بالرغم من إطلاق إريانا جرانداى ألبومها الرابع "Sweetener" فى شهر أغسطس الماضى، لكنها قد تطلق ألبومها الخامس قبل نهاية العام، حسب موقع "جاست جيرد"، وهو الخبر الذى أسعد قطاعا كبيرا من محبى وعشاق إريانا.
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