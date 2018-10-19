رسميا.. سكودا تطلق كودياك GT في الصين

قدمت سكودا صور تشويقية لسيارتها كودياك GT كوبيه الجديدة كلياً قبل يومين, ولم يكن أحد يتوقع الكشف الرسمي عن السيارة هذا الأسبوع ولكن على ما يبدو ، كانت خطط الشركة مختلفة ، وهي تقدم اليوم أول سيارة رياضية من نوع كوبيه. وسيتم بيع سيارة كودياك GT حصريا في الصين وستعمل كنموذج رئيسي للشركة في جمهورية الصين الشعبية.





كما أنها رابع أغلى سيارات الدفع الرباعي في سكودا بعد كودياك وكاروك وكامياك , وستتاح الفرصة للعملاء المحليين لرؤية السيارة شخصياً خلال معرض قوانغتشو للسيارات في الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر من هذا العام. وبدون رؤية النهاية الخلفية للسيارة ، عليك أن تكون من محبي سكودا الحقيقيين لمعرفة الاختلافات المرئية بين كودياك وكودياك GT ويتشارك الموديلان غالبية المكونات في الجزء الأمامي بينما التغييرات الطفيفة الوحيدة التي تجلبها سيارة GT محدودة وتشمل شبكة التهوية الأمامية الأصغر قليلاً والتصميم المختلف للمشتت السفلي. والأمور مختلفة تماما في الخلف ، حيث يتم استبدال الجزء الخلقي العملي الكبير بفتحة باب خلفية أكثر أناقة تمتد من خط السقف المائل. كما ان المصابيح الخلفية هي أكثر حدة وهناك مشتت خلفي كبير.





وإذا ألقيت نظرة عن كثب على غطاء الحقيبة الخلفية ، فستلاحظ على الأرجح شعار "380 4x4". ولكن لا تدع ذلك يخدعك حيث سيكون محرك السيارة الأقوى بقوة 220 حصاناً وهو محرك سعة 2.0 لتر. ويأتي هذا المحرك بشكل قياسي مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض ونظام دفع رباعي ، في حين سيكون هناك أيضًا طراز دفع أمامي بأسعار معقولة مع نفس المحرك الذي تم تعديله لتوليد 186 حصان .



