كاردي بي تطلق أغنيتها السينجل money في هذا الموعد

أعلنت نجمة الراب الشهيرة كاردى بى أنها ستطلق أغنيتها السينجل الجديدة "money" خلال الأسبوع المقبل وتحديدا يوم 26 أكتوبر، وذلك حسب موقعى "راب اب" و"ذا سورث"، وهو الخبر الذى أسعد قطاعا كبيرا من محبى وعشاق النجمة البالغة من العمر 26 عاما.





يذكر أن كاردى بى استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا فى عالم موسيقى الراب وتنافس أهم نجوم الراب فى العام ومن أبرزهم السوبر ستار نيكى ميناج، ومن أشهر أغنيات كاردى بى التى حققت نجاح كبير فى العالم هى "Bodak Yellow" و"Bartier Cardi" و"Be Careful" و"I Do" وغيرها.