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هكذا انتقم المذيع هاري هيل من مقدم البرامج بيرس مورجان

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:24 ص
هكذا انتقم المذيع هاري هيل من مقدم البرامج بيرس مورجان
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الفجر الفني
 
قام الكاتب الكوميدى والمذيع هارى هيل بمباغتة مقدم البرامج "بيرس مورجان" فى برنامجه "صباح الخير يا بريطانيا" اليوم عندما حمل على عاتقه غضب الآباء منه بعد تصريحاته الأخيرة، وقام بإلقاء فطيرة مغطاة بالكريمة على وجه "بيرس" مازحًا: "هذا من أجلكم أيها الآباء".

وتعود الواقعة إلى قيام بيرس أول أمس بالسخرية من نجم أفلام جيمس بوند "دانيال كريج" على حسابه فى تويتر بسبب ظهوره حاملاً طفلته الرضيعة فى حاملة الأطفال أثناء قيامه بنزهة منفردة فى نيويورك يوم الأحد الماضى ووصفه بالضعيف، الذى لا يستطيع حمل ابنته مازحًا "أووه العميل 007، أنه ليس أنت أليس كذلك"، ولاقت تغريدته هجومًا لاذعاً بسبب غضب الآباء الذين يحملون أبناءهم بنفس الطريقة.

وعندما ضبط بيرس زميلته فى البرنامج "سوزان ريد" وهى تضحك عليه انتقم منها بإلقاء فطيرة أخرى فى وجهها، ثم رمى واحدة أخرى على ضيفه "هارى هيل" ، ليتحول الأستوديو إلى حلبة نزاع بالفطائر الطائرة.
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