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Adaptive Brightness.. تطبيق جديد لتغيير سطوع شاشة الأندرويد تلقائيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:33 ص
Adaptive Brightness.. تطبيق جديد لتغيير سطوع شاشة الأندرويد تلقائيا
أرشيفية
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عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات من فئة الأدوات، فأغلبها تأتي بالنفع والفائدة على جموع المستخدمين، تطبيق Adaptive Brightness أحدث هذه التطبيقات والمتاح حصرًا على نظام تشغيل أندرويد، والذي بدوره يُضيف أداة سطوع التكيّف في لوحة الإعدادات السريعة، بالتالي مع هذه الطريقة يمكنك تغيير حجم سطوع الشاشة بدون إضاعة الوقت في التنقل في الإعدادات.

وأجدر بالإشارة أن هذا التطبيق الجديد مفتوح المصدر، بالتالي يُمكِن للمطورين إضافة الأكواد البرمجية والمدّ بأدوات وميّزات جديدة على التطبيق، كما ولا يستخدم التطبيق أي تحليلات ولا يجمع منك أي بيانات.

أما فيما يخص الدعم فهو يدعم إصدار أندرويد 7.0 فأحدث، بالتالي سيستفيد من واجهة برمجة تطبيقات الإعدادات السريعة لهذا الإصدار فأعلى، أخيرًا إن كنت من المهتمين فيُمكِنُكَ تحميل تطبيق Adaptive Brightness مجّانًا على متجر جوجل بلاي.
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