بالأسماء.. 4 لاعبين يحتاجهم ريال مدريد بالميركاتو الشتوي

اقترب موسم الانتقالات الشتوية من بدايته، ويسعى كل فريق حول العالم تدعيم صفوفه من أجل تحقيق طموحه سواء بالمنافسة على اللقب المحلية أو المشاركات القارية، كما يسعى أندية المنتصف في تدعيم خطوطه، للهروب من شبح الهبوط للدرجة الأدنى.





ويعتبر ريال مدريد الإسباني بقيادة لوبتيجي المدير الفني، من أهم الأندية التي تسعى دائمًا للتعاقد مع أسماء ومواهب بارزة لمنافسته على أكثر من لقب، أهمهم الليجا الإسبانية ودوري أبطال أوروبا.





ويرصد "الفجر الرياضي" أهم 4 لاعبين يحتاجهم ريال مدريد بالميركاتو الشتوي من خلال التقرير الآتي:





1_ إيدين هازارد





يعتبر البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنجليزي، من أهم الأسماء المطروحة على رأس أولويات مدريد، للحصول على خدماته بناءًا على تعليمات المدير الفني، من أجل تدعيم الجبهة الهجومية بالفترة المقبلة.





ويأتي هازارد، ضمن اهتمامات الميرنجي، من أجل تعويض رحيل اليرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة خيالية مطلع الصيف الماضي.





2_ كيليان مبابي





يأتي الشاب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن خطط مدريد المستقبلية للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويرغب فريق العاصمة الإسبانية، في الحصول على توقيع اللاعب في ظل تألقه الفترة الأخيرة سواء مع ناديه، أو منتخب بلاده ومساهمته في التتويج بلقب كأس العالم الأخيرة، للمرة الثانية في تاريخ بلاد الفرنجة، بالإضافة إلى هبوط مستوى مواطنه كريم بنزيما مع ريال مدريد منذ إنطلاق الموسم.





3_ إيريكسين





يسعى ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع كريسيتن إيريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والحصول على توقيعه لتدعيم دفاعه خلال المرحلة المقبلة.





ويأتي وضع إيريكسن، على رأس اهتمامات الميرنجي لوضعه كبديل للكرواتي لوكا مودريتش، خاصةً بعد التألق الملحوظ الذي ظهر به اللاعب بمنافسات البريميرليج، منذ بداية الموسم الكروي.





4_ هاري كين





برز اسم هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، خلال الساعات الماضية على طاولة فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، للتعاقد معه من أجل حل مشكلة العقم التهديفي الذي لازم الفريق بالفترة الماضية.





ويعتبر هاري كين، من أفضل المهاجمين حول العالم بالوقت الحالي، ويظل بمثابة المنقذ المحتمل للميرنجي، بالشتاء المقبل خاصةً أنه كان ينافس غلى لقب هداف البريميرليج، الموسم الماضي قبل أن يحسمه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لصالحه في النهاية.





ومن المنتظر أن يبدأ مدريد، في فتح قنوات اتصالات مع اللاعب البريطاني من أجل الحصول على خدماته مطلع العام الجديد، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه لمعرفة المتطلبات اللازمة للظفر بإمكانياته بالميركاتو الشتوي.



