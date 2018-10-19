نحو اقتناء 110 عربة جديدة لفائدة الشركة الجهوية للسكك الحديدية

أعلن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية "أنيس الوسلاتي" انه سيتم قريبا تجديد أسطول الشركة الجهوية للسكك الحديدية التونسية بصفاقس عبر اقتناء 110عربة جديدة وذلك في إطار البرنامج الوطني للشركة من اجل تحسين نوعية الخدمات المسداة لحرفائها.





وأضاف في تصريح إعلامي خلال إشرافه الخميس في صفاقس على ندوة حول "الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في خدمة التنمية المستدامة بولاية صفاقس" أنه من ضمن المشاريع المبرمجة لفائدة جهة صفاقس أيضا, سيتم إرجاع القطار السريع بين صفاقس وتونس مرورا بالقلعة الصغرى وذلك بداية من آخر جانفي 2019 كما أن الشركة بصدد دراسة إحداث وتفعيل خطوط جديدة باستغلال السكة لربط المدن المحاذية لمدينة صفاقس عن طريق القطار لتوفير طاقة إضافية للنقل العمومي.





من جهته أكد رئيس ديوان وزير النقل "لطفي محيسن" على أن الدراسات الخاصة بمشروع المترو الخفيف في جهة صفاقس تتقدم بنسق حثيث ليدخل حيز الاستغلال في غضون السنوات القادمة مشيرا إلى انه من ابرز أهداف وزارة النقل هو الرفع من استعمال النقل العمومي في جهة صفاقس من 10 إلى 50 بالمائة وضمان نقل عمومي ذكي ونظيف ومستديم للمسافرين يعمل على الاقتصاد في الطاقة والمحافظة على المحيط وذلك في ظل ما لوحظ من اكتساح لاستعمال السيارات الخاصة.



