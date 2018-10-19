بيراميدز طمعان في الإسماعيلي لخطف الصدارة من الإنتاج الحربي

يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره بيراميدز في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري العام.





يسعى فريق الإسماعيلي في تحقيق الفوز الأول له بالمسابقة تحت قيادة المدرب البرازيلي يوسف فييرا الذي تولى المهمة الفنية للقلعة الصفراء خلفا للجزائري خير الدين مضوي.





ويتطلع فييرا إلى استغلال الروح المعنوية العالية للفريق بعد التأهل لدور الـ16 في الكأس لاستمرار نغمة الانصارات لتحسين موقف الفريق في جدول الدوري والهروب من المراكز الأخيرة.





وعلى الجانب الأخر، يأمل فريق بيراميدز في حصد نقاط اللقاء الثلاثة واستمرار نغمة الانتصارات، لخطف الصدارة من الإنتاج الحربي والزمالك.





يدخل الإسماعيلي لقاء اليوم في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، بينما يقع بيراميدز في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.