بنزرت: انطلاق انجاز القسط الثاني من مشروع حماية مدينة بنزرت من الفيضانات

أعطيت الأربعاء، إشارة انطلاق انجاز القسط الثاني من مشروع حماية مدينة بنزرت من الفيضانات والمقدرة تكاليفه بـ11 مليون دينار، وذلك خلال جلسة عمل تنسيقية انعقدت بمقر الولاية تحت إشراف والي بنزرت محمد قويدر وبحضور ممثلي ادارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز وممثلي الادارات الجهوية والمحلية المتدخلة والمقاول المكلف، وعضو مجلس نواب الشعب، بشير اللزام، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.





وبالمناسبة، أكد والي بنزرت، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه تم اعطاء الاذن للمقاول المكلف بالانطلاق في الاشغال في المناطق المفتوحة من الاودية المبرمجة في اطار المشروع وتحديدا التي لا تتوفر بها شبكات المتدخلين العموميين انطلاقا من منطقة بوخريص والبحيرة.





وبيّن انه تفاعلا مع النقاط الزرقاء التي برزت عقب أمطار يوم 24 اوت الفارط، تم اعطاء الاذن بايلاء مناطق حافر مهر، ووادي هراقة، ونهج تونس، الاولوية المطلقة في المشروع، مع التاكيد على مصالح ادارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز مركزيا بتسريع استكمال دراسة حماية مدينتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من الفيضانات.

ودعا مصالح التجهيز إلى رفع درجات التنسيق الميداني خاصة بين المقاول وبلدية بنزرت وبقية الادارات الجهوية من المتدخلين العموميين لضمان نجاعة الانجاز ووظيفيته في تأمين المدينة من أخطار الفيضانات.





من جانبه، أوضح المدير الجهوي للتجهيز ببنزرت، زهير العزعوزي، في تصريح لمراسل (وات)، أن القسط الثاني من مشروع حماية مدينة بنزرت من الفيضانات، يضم تهيئة أودية عباس، والمرج، والشبوحية، وبوخريص، مبرزا انه تم بالتوازي مع انطلاق المشروع تمكين كافة المتدخلين العموميين من الملفات الفنية الخاصة بالشبكات الراجعة لهم بالنظر للقيام باجراءات تحويلها سريعا خارج مسار عناصر المشروع من منشىت وغيرها وضمان عدم تعطل الانجاز.



