الجامعة الوطنية للخدمات تطالب بتخفيف العبء الضريبي على المؤسسات

طالب رؤساء الغرف الوطنية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للخدمات خلال اجتماعهم، الخميس، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بتخفيف العبء الضريبي على المؤسسات الاقتصادية والتصدي للاقتصاد الموازي والتهريب.





كما دعوا، إلى تطوير القوانين المنظمة للقطاعات لجعلها تتماشى مع متطلبات التطورات الاقتصادية وطنيا وعلى الصعيد العالمي بما من شأنه تعزيز التنافسية وتدعيم الثقة في المؤسسات التونسية، حسب بيان صادر عن منظمة الاعراف.





وطالبوا، بردّ الاعتبار للمؤسسات الاقتصادية الوطنية والتعامل معها قبل غيرها والحدّ من تفاقم ظاهرة انتشار الدخلاء غير المؤهلين لممارسة الأنشطة الخدماتية.





وقال رئيس الاتحاد، سمير ماجول، "إن الاتحاد طالب ومازال يطالب بالتصدي للاقتصاد الموازي والتهريب من اجل النهوض بالمؤسسات الخاصة ومواصلة العمل لحلحلة الملفات العالقة بالوزارات".





كما تطرق الى المفاوضات حول الاتفاق الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي "أليكا" وحاجة مختلف القطاعات إلى الاستعداد لهذه المرحلة وإلى فترة إمهال والعمل على الاستفادة من هذه الاتفاقية لتصبّ في مصلحة الاقتصاد.