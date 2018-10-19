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انس جابر تواجه اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا في نصف نهائي دورة موسكو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:22 ص
انس جابر تواجه اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا في نصف نهائي دورة موسكو
أنس جابر
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محمد وليد الجموسي
 
ستواجه لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 101 عالميا في الدور نصف النهائي لدورة موسكو الدولية (كريملين كاب) المقرر اليوم الجمعة اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا.

وازاحت اناستازيا سيفاستوفا المصنفة 11 عالميا في الدور ربع النهائي الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 161 عالميا 4-6 و7-5 و6-3 في حين كانت انس جابر بلغت المربع الذهبي بتغلبها على على الاستونية انييت كونتافييت المصنفة 21 عالميا 7-5 و6-1.

وكانت جابر ازاحت في الدور ثمن النهائي الامريكية سلوان ستيفانز المصنفة 8 عالميا 6-3 و6-2 بعد ان تفوقت في الدور الاول على الروسية ايكاترينا ماكاروفا المصنفة 61 عالميا 6-1 و6-2.

يذكر ان انس جابر دخلت منافسات كريملين كاب من جدول التصفيات التمهيدي الذي ازاحت خلاله المجرية فاني ستولار صاحبة المركز 127 عالميا 1-6 و6-4 و6-3 والبريطانية هاريات ديرت المصنفة 169 عالميا 1-6 و6-3 و7-6 واليونانية فالنتيني غراماتيكوبولو المصنفة 170 عالميا 7-5 و6-1.
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