انس جابر تواجه اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا في نصف نهائي دورة موسكو

ستواجه لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 101 عالميا في الدور نصف النهائي لدورة موسكو الدولية (كريملين كاب) المقرر اليوم الجمعة اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا.





وازاحت اناستازيا سيفاستوفا المصنفة 11 عالميا في الدور ربع النهائي الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 161 عالميا 4-6 و7-5 و6-3 في حين كانت انس جابر بلغت المربع الذهبي بتغلبها على على الاستونية انييت كونتافييت المصنفة 21 عالميا 7-5 و6-1.





وكانت جابر ازاحت في الدور ثمن النهائي الامريكية سلوان ستيفانز المصنفة 8 عالميا 6-3 و6-2 بعد ان تفوقت في الدور الاول على الروسية ايكاترينا ماكاروفا المصنفة 61 عالميا 6-1 و6-2.



