منوبة: دعوة لأخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة ارتفاع منسوب وادي مجردة

مع ارتفاع منسوب وادي مجردة وروافده، دعت المندوبية الجهوية للفلاحة بمنوبة المواطنين القاطنين بالقرب من ضفاف مجاري الوادي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة الفيضانات المحتملة، ورفع جميع التجهيزات الفلاحية الموجودة، فضلا عن تنظيمها حصص استمرار لكافة مصالحها لمتابعة ارتفاع منسوب الأودية وتوخي أقصى درجات الحيطة والمتابعة، بما يضمن إمكانية إعلام السلط المعنية واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث للتدخل عند حدوث أي طارئ، حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للفلاحة الهادي حمروني.





وأوضح حمروني، في تصريح مراسلة (وات) بمنوبة، أن متابعة منسوب المياه تتم عن طريق منظومة الجمع الحيني للقياسات الهيدرولوجية "هيدراس3" الواقعة على محطة القيس بالجديدة والمراقبة على عين المكان بالمحطات الأخرى.





وأضاف أن خطة المتابعة والمراقبة المستمرة لتطور منسوب الأودية شملت محطات سد سيدي سالم الذي يبعد 106كم عن قنطرة الجديدة، ومحطة السلوقية التي تبعد 96 كم عن ذات القنطرة، ومحطة الهري التي تبعد عنها 46 كم وسد العروسية الذي يبعد عنها 23 كم وقنطرة البطان التي تبعد 11 كم عنها، وقنطرة الجديدة ووادي شافرو على مستوى الطريق الوطنية رقم 7.





وأشار إلى أن ولاية منوبة شهدت خلال يوم الأربعاء تقلبات جوية نتيجة لإنتصاب إنخفاض الضغط الهوائي بكامل الجمهورية وخاصة بشمال بالبلاد التونسية ما انجر عنه تهاطل كميات هامة من الأمطار بولاية منوبة، كانت اقصاها 110مم بمنوبة بمقر الولاية، و46.5 مم كحد ادنى بالجديدة، وقد تعدت كميات الامطار في كل المعتمديات المعدل الشهري بما بين 8 بالمائة و159 بالمائة بإستثناء معتمدية برج العامري التي سجلت كمية أمطار أقل من المعدل الشهري بـ 26 بالمائة.





وأبرز أن هذه الظروف المناخية كان لها تأثيرات مباشرة على سيلان الأودية لكن بصفة متفاوتة من منطقة إلى أخرى، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بوادي شافرو الرافد الأيمن لوادي مجردة والذي يلتقي به بعد مدينة الجديدة على بعد 2 كلم بدوار الذواودة بمنطقة حنة بسبب كميات السيلان المتأتية من الحوض الساكب للوادي.





كما أن المياه السطحية المتأتية من وادي سليانة ووادي خلاد الرافدين من الجهة اليمنى لوادي مجردة ساهمت في ارتفاع منسوب المياه لمحطة الرصد بالسلوقية، والتي بلغت ذروتها على الساعة منتصف النهار بـ 230 مترا مكعبا في الثانية، ومن المتوقع وصول هذه الكميات إلى محطة الجديدة خلال يوم غد الجمعة 19 أكتوبر 2018 على الساعة الثامنة صباحا وهي لا تشكل خطر فيضان، حسب تأكيده .





هذا وقام فريق من المندوبية بزيارة ميدانية للمناطق الفلاحية المتاخمة لوادي شافرو من أعلى الحوض إلى أسفله، معاينا فيضانا على مستوى منطقة طبلتش من معتمدية المرناقية بالأراضي الفلاحية في الجزء الأسفل للتجمع السكني حي النسيم بطبلتش الواقع على ضفاف وادي شافرو، وانقطاعا للطريق المحلية بالمنطقة أين تم إيفاد فريق صيانة وآليات لتدارك الوضع.





وأكد المندوب الجهوي، في الاطار، عدم تسجيل أي أضرار أخرى أو فيضان بالوادي، كما أن سيلان المياه بالوادي لم تتعد حرمته، مشيرا الى تركيز فرق فنية للتحول على عين المكان للتثبت من أشغال الجهر والحواجز الترابية المنجزة على وادي مجردة، وأشغال الجهر المنجزة بالمناطق السقوية المتاخمة للوادي، وأشغال الجهر على الأودية الثانوية الرافدة لوادي مجردة، ومراقبة النقاط السوداء لفيضانات 2003 و 2009 و 2011 و 2012 ، ومراقبة التجهيزات المائية المنجزة على وادي مجردة وسد العروسية ومراقبة البحيرات الجبلية.