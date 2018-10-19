موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يستعد فريق تشيلسي لخوض مباراة قوية أمام مانشستر سيتي، مساء غد السبت ، وتأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي مع مانشستر يونايتد على ملعب "ستامفورد بريدج" وذلك غدا السبت والموافق 20 أكتوبر في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة المتألق ماوريسيو ساري، المركز الثاني برصيد 20 نقطة بينما المان يونايتد المتعثر في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد للعودة مرة أخرى لطريق الانتصارات بعد فترة من الأزمات سواء الفنية أو أمور خاصة باللاعبين، حيث شغلت خلافات مورينيو مع بوجبا وسائل الإعلام الإنجليزية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي عبر البث المباشر والحي على فضائية "بي إن سبورت 2 HD" الرياضية.

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