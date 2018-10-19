5 صفقات على رادار الزمالك في الميركاتو الشتوي

بدأ مسؤولو نادي الزمالك التخطيط لصفقات فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير من الأن وترشيح بعض نجوم الدوري الممتاز والدوريات العربية الأخرى من أجل التعاقد معهم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" 5 لاعبين مرشحين للانضمام لفريق الزمالك في يناير المقبل بناء على رغبة السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض.

أحمد عبد العزيز

فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات مع أحمد عبد العزيز لاعب فريق إنبي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لسد النقص الموجود في الجبهة اليسرى.

وفشل السويسري جروس المدير الفني لفريق الزمالك في إيجاد لاعب يسد الثغرة في الجبهة اليسرى بعد رحيل مؤيد العجان ووجود أحمد فتوح بمفرده وتجربة مصطفى فتحي في هذا المركزه أكثر من مرة ولكن بدون فائدة.

بدر بانون

ثاني الصفقات المرشحة للانضمام لنادي الزمالك في يناير المقبل المغربي بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي بناء على ترشيح جروس لمجلس الإدارة.

وبالفعل دخل مسؤلي النادى فى مفاوضات مع إدارة نادى الرجاء البيضاوى، من أجل التعاقد مع بدر بانون، مدافع الفريق المغربى، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل ومعرفة شروط النادي المالية لإنهاء الصفقة رسمياً.

ظهير الجونة

من الصفقات المرشحة أيضاً للعب للزمالك في يناير الكاميروني جوناثان أنجويم الظهير الأيسر لنادي الجونة.

ورشح جروس مدرب الزمالك الكاميروني جوناثان أنجويم للانتقال إلى الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل بعدما نال إشادته في المباريات الماضية بالدوري الممتاز مع فريقه.

صفقة ثلاثية

وضع مسؤلي الزمالك ثلاث مهاجمين بالدوري الممتاز من أجل التعاقد مع أي منهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.





ودخل الثلاثي شميلس بيكلي نجم بتروجت ، وحسام حسن مهاجم سموحة ، وأحمد علي هداف المقاولون العرب، دائرة اهتمامات مجلس النادي الأبيض من أجل التعاقد معهم في يناير بناء على رغبة السويسري جروس.