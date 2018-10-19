خبير تربوي: المدارس اليابانية تسببت في نقص عدد المدرسين



وأضاف "لطفي" في لقاء مع قناة "دريم" الفضائية، أن سوء التوزيع تم تعديله السنوات السابقة، بسبب عدم فتح تعيينات جديدة، وهناك عدة أسباب للأزمة، مثل بناء 26 ألف فصل جديد خلال الفترة الماضية، ولم يتم تعيين مدرسين جدد لهم.



وأشار الخبير التربوي، إلى أن هناك أسباب أخرى، وهي الخروج على المعاش، والوفاة، والمعاش المبكر، والإجازات والإعارات للخارج، حيث لم يتم تعيين مدرسين جدد بديلا عنهم.



ولفت إلى أن المدارس اليابانية أيضا تسببت في عجز المعلمين، حيث تم أخذ أكفأ المدرسين ولم يتم تعيين مدرسين جدد، وكل هذه الأسباب أدت إلى العجز.

قال أيمن لطفي، الخبير التربوي، إن هناك عجز شديد وصل للأزمة في عدد المعلمين في مصر، موضحا أن سبب الأزمة ليس سوء التوزيع.