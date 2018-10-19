بث مباشر مباراة بيراميدز والاسماعيلي| يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي في السادسة مساء اليوم الجمعة 19-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة المصرية لقوة الفريقين.

معلومات عن المباراة:

يدخل فريق بيراميدز مباراة اليوم بحثا عن مواصلة طريقه في المنافسة على لقب بطولة الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 16 نقطة جمعها من 4 تعادلات و4 انتصارات، حيث خاض 8 مباريات فقط، وفي حالة الفوز في المباراتين المؤجلتين له سيتصدر بطولة الدوري، ويعد بيراميدز الفريق الوحيد في بطولة الدوري حتى الآن الذي لم يتعرض لأي هزيمة.

بينما يبحث فريق الإسماعيلي عن فوز يدفع به للمنافسة على المربع الذهبي، تحت قيادة مديره الفني الجديد البرازيلي فييرا، ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، ويعاني من بداية سيئة مع مدربه السابق الجزائري خير الدين مضوي الذي قضى فترة غير موفقة مع الفريق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.