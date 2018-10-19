"شبورة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.





كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب سيناء وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتكون مثيرة للرمال والأتربة.



