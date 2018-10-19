ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مدرس يجبر تلاميذ على غسل سيارته.. والتعليم ترد (فيديو)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:18 ص
مدرس يجبر تلاميذ على غسل سيارته.. والتعليم ترد (فيديو)
طباعة
نعيم يوسف
 
عرضت قناة "دريم" الفضائية، مقطع فيديو لمدرس أجبر اثنين من الطلبة في مدرسة عبدالله النديم الابتدائية بالسويس، على غسل سيارته الخاصة.

وقالت سلمى الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس، إن هذه الواقعة تمت خارج أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وأقر المدرس بهذه الواقعة، وتم التحقيق فورا، وثبت أن هذه "جريمة في حق الطفل"، وقررت الشئون القانونية إيقاف المدرس لمدة شهرين، وإحالته للمحاكمة التأديبية.

وأوضحت "الشاعر"، أن اللجنة قررت إحالة مدير المدرسة والمشرفين وأمن البوابة للتحقيق، لما فعله هذا المدرس وخروج التلاميذ من المدرسة والقيام بهذا الفعل المشين.

وأشارت إلى أن المدرس برر ذلك بأن الطلبة أخذوا منه المفاتيح، وأنهم معتادون على ذلك، موضحة أن ذلك عذر أقبح من ذنب.
المزيد عن: مصر مدرسة عبدالله النديم توك شو تلاميذ اخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
17:10
-
النصر
الفيصلي
-
x
17:10
-
التعاون
الرائد
-
x
17:15
-
الفتح
الاتحاد
-
x
19:00
-
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
18:00
-
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 7:11:31 AM