مدرس يجبر تلاميذ على غسل سيارته.. والتعليم ترد (فيديو)



وقالت سلمى الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس، إن هذه الواقعة تمت خارج أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وأقر المدرس بهذه الواقعة، وتم التحقيق فورا، وثبت أن هذه "جريمة في حق الطفل"، وقررت الشئون القانونية إيقاف المدرس لمدة شهرين، وإحالته للمحاكمة التأديبية.



وأوضحت "الشاعر"، أن اللجنة قررت إحالة مدير المدرسة والمشرفين وأمن البوابة للتحقيق، لما فعله هذا المدرس وخروج التلاميذ من المدرسة والقيام بهذا الفعل المشين.



وأشارت إلى أن المدرس برر ذلك بأن الطلبة أخذوا منه المفاتيح، وأنهم معتادون على ذلك، موضحة أن ذلك عذر أقبح من ذنب.

عرضت قناة "دريم" الفضائية، مقطع فيديو لمدرس أجبر اثنين من الطلبة في مدرسة عبدالله النديم الابتدائية بالسويس، على غسل سيارته الخاصة.