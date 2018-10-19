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خبير اقتصادي: مصر أصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:30 ص
خبير اقتصادي: مصر أصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
الدكتور علي الإدريسي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر أصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل الوضع الصعب للاقتصاد الأجنبي ككل، وهناك حالة من الركود الاقتصادي العالمي.

وأضاف "الإدريسي" في مداخلة مع قناة "دريم" الفضائية، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في عام 2017، وصل إلى 7.7 مليار دولار، وفي النصف الأول من 2018 وصل إلى 3.9 مليار دولار، بقيمة أكبر من نفس الفترة في العام الماضي.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات زادت بسبب الثورة التشريعية الخاصة بالاقتصاد، مثل قانون الاستثمار وقانون الإفلاس، وتم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللقاءات التي يجريها الرئيس مع المستثمرين في الخارج.
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