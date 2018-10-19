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تعرف على تفاصيل حفل العازف العالمي بيلي جويل بعد غياب 3 سنوات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:21 ص
تعرف على تفاصيل حفل العازف العالمي بيلي جويل بعد غياب 3 سنوات
عازف البيانو العالمي بيلي جويل
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يستعد عازف البيانو العالمي بيلي جويل، لإحياء حفلًا ضخمًان على خشبة مسرح "استاد ويمبلي"، بلندن، وذلك في مطلع عام 2019، وعلى الرغم بعد الوقت لإقامة الحفل، ستطرح تذاكر الحفل من خلال الموقع الرسمي "إستاد ويمبلي".

 

ومن ناحية أخرى أعلن موقع "بيلبورد "،  "جويل"، سيقدم لجمهورة في إنجلترا،  باقة من ألمع المقطوعات الرائعة،  وذلك 22 يونيو 2019، وبذلك سيكون الحفل الأول لبيلي في إنجلترا، منذ أكثر من ثلاث سنوات.

 

يشار إلى أن الأعمال الفنية المتميزة للعازف العالمي بيلي جويل، والتي حصلت على نجاح كبير، التي قدمها خلال فترة السبعينيات والثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، جعل له شعبيه تتضاعف بين عشاق الموسيقى والمعنيين.

 

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