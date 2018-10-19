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تعرف على تفاصيل حفل المطربة نجوى كرم بـ"السويد"

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:08 ص
تعرف على تفاصيل حفل المطربة نجوى كرم بـالسويد
المطربة اللبنانية نجوى كرم
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الفجر الفني
 

فاجئت  المطربة اللبنانية نجوى كرم، جمهورها، بإحياء حفلًا غنائيًا في منطقة "ستوكهولم"، بالسويد، وذلك مساء السبت 15 شهر ديسمبر المقبل، ومن المنتظر حور عدد كبير من جمهور الفنانة وعشاقها.

ومن المقرر أن تقدم "كرم"، مجموعة من ألمع أغانيها، منها: "هيدي حكي، ويخربيتك"، وغيرها.

يشار إلى أن المطربة اللبنانية نجوى كرم، تعكف حاليًا على الأنتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

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