روجينا تعلن موعد زفاف الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر (صورة)





أعلنت الفنانة روجينا، موعد حفل زفاف الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر، وذلك بنشر صوره بصحبة "سيف"، عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف اليوم الجمعة 19 أكتوبر الجاري.





وعلقت روجينا، على الصورة، قائلة: "إن شاء الله بكره هتكونى أحلى عروسه من أول ماعرفتك وأنا حبك اتزرع فى قلبى ودا من عند ربنا وكنت دايما اقوالك يارب اشوفك بالفستان الأبيض وعشان دا حلمى وأمنياتى لكى".









وتابعت الفنانة: "أنا كانت شاهده على قصة حبها، واتمنى التوفيق للعروسين فى حياتهم.





يذكرأن الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر، تم عقد قرانهم فى دار مناسبات الشرطة بمدينة الشيخ زايد، فى مايو الماضى.



