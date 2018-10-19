ثلاثة ملايين كتاب في أكبر معرض للكتاب بـ"دبي"

تنظم دبي، معرضًا ضخما للكتاب، حيث يحتوي المعرض داخل قاعة كبيرة في الإمارة، على ثلاثة ملايين كتاب، تعرض على مدار الساعة، بأسعار مخفضة.

كما انطلق معرض "بيج باد وولف" للكتاب في كوالالمبور عام 2009، وزار مدنا آسيوية عديدة منذ ذلك الحين، منها جاكرتا ومانيلا وسيبو وكولومبو وبانكوك وتايبه.

ويأمل منظمو المعرض، الذي يوصف بـ"أكبر معرض للكتاب في العالم"، أن يستقطب 300 ألف زائر، خلال تنظيمه والذي يستمر 11 يوما في دبي.

ونقلت رويترز عن مؤسس المعرض أندرو ياب قوله، إن يتوقع أن يغري العدد الهائل من الكتب الزوار، مضيفا "في سوق ناضجة مثل دبي، سيتيح ذلك تنوع القراء".