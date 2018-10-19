محمد هنيدي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ساخرة





نشر الفنان الكوميدي محمد هنيدي، صورة ساخره له عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وهو مفتون العضلات، معلقًا عليه: "خير ربنا كتير ولا عزاء للزيت".









وكالعادة تفاعل معه جمهورة عبر مواقع السوشيال ميديا، حيق علق احدهم: "بسم الله ما شاء الله تعبك ومجهودك مترماش فى الأرض بعد كام سنه يا كوتش بقيت محترف فوتوشوب عاش يا فنان".



يذكر أن آخر أعمال "هنيدى" الدرامية كانت فى شهر رمضان الماضى وهو مسلسل "أرض النفاق".



