ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

محمد هنيدي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ساخرة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:22 ص
محمد هنيدي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ساخرة
محمد هنيدي
طباعة
 

نشر الفنان الكوميدي محمد هنيدي، صورة ساخره له عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وهو مفتون العضلات، معلقًا عليه: "خير ربنا كتير ولا عزاء للزيت".


وكالعادة تفاعل معه جمهورة عبر مواقع السوشيال ميديا، حيق علق احدهم: "بسم الله ما شاء الله تعبك ومجهودك مترماش فى الأرض بعد كام سنه يا كوتش بقيت محترف فوتوشوب عاش يا فنان".

يذكر أن آخر أعمال "هنيدى" الدرامية كانت فى شهر رمضان الماضى وهو مسلسل "أرض النفاق".

محمد هنيدي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ساخرة
محمد هنيدي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ساخرة
محمد هنيدي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ساخرة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا محمد هنيدي فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني إنستجرام أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
17:10
-
النصر
الفيصلي
-
x
17:10
-
التعاون
الرائد
-
x
17:15
-
الفتح
الاتحاد
-
x
19:00
-
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
18:00
-
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 6:01:32 AM