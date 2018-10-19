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ولى العهد السعودي يعزي ترامب في ضحايا الإعصار مايكل

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:23 ص
ولى العهد السعودي يعزي ترامب في ضحايا الإعصار مايكل
محمد بن سلمان
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بعث صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إثر الإعصار "مايكل" الذى ضرب عدة ولايات أمريكية، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
 
وقال ولى العهد: بلغنى نبأ الإعصار الذى ضرب عدة ولايات أمريكية، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازى ، وصادق المواساة.

المزيد عن: محمد بن سلمان ترامب السعودية أمريكا إعصار مايكل
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