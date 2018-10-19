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مشاهدة مباراة النصر والباطن في بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:09 ص
مشاهدة مباراة النصر والباطن في بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم
النصر
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الفجر الرياضي
 

مشاهدة مباراة النصر والباطن في بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم

في مواجهة مرتقبة يحل فريق النصر السعودي متصدر دوري المحترفين السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره الباطن، في المباراة التي تقام بينهما في الخامسة و10 دقائق بتوقيت القاهرة السادسة و10 دقائق بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي.

 

معلومات عن المباراة:

 

 

يدخل فريق النصر مباراة اليوم وهو في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات، لكنه ليس صاحب العلامة الكاملة الوحيد، فجاره اللدود الهلال انتصر هو الآخر في جميع مبارياته، لكنه لم يخض إلا 4 مبارياتٍ في الدوري هذا الموسم، لذلك يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة، أما المركز الثاني فيحتله الأهلي برصيد 13 نقطة.

 

وسيقاتل النصر من أجل تحقيق الفوز على الباطن لمواصلة الاستفادة من تأخر الزعيم بمباراة والبقاء في الصدارة وحيداً، لكن الأمر لن يكون سهلاً أبداً، فالأزرق السماوي سيقاتل على تحقيق انتصاراً يُعيده لمستواه الذي كان عليه الموسم الماضي، ويخرجه من نفق البداية المخيبة للموسم الحالي في الدوري السعودي.

 

 

التشكيل المتوقع:

 

من المتوقع أن يلعب النصر بتشكيل مكون من كلا من: براد جونز- حمد آل منصور - عمر هوساوي - برونو أوفيني -خالد الغامدي- بيتروس - إبراهيم غالب- أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط- عبد الرزاق حمد الله.

 

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

تنطلق مباراة النصر والباطن في الخامسة و10 دقائق بتوقيت القاهرة السادسة و10 دقائق بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORT HD 1.


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