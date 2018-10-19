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المركز الثقافي الروسي: هناك إصرار روسي على التمسك بمصر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:25 ص
المركز الثقافي الروسي: هناك إصرار روسي على التمسك بمصر
الدكتور شريف جاد
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، إن هناك إصرار روسي على التمسك بمصر، والإعلان للعالم كله بأن مصر دولة مهمة وفي قلب اهتمام روسيا.

وأضاف "جاد"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن هناك تردد حدث في العلاقات بسبب أزمة سقوط الطائرة، وأزمة شحنات القمح، موضحا أن هناك إصرار روسي على أهمية مصر وتجاوز ذلك.

وطالب مدير النشاط الثقافي بالمركز الروسي، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة التقرير الروسي عن إعادة إحياء مصنع الحديد والصلب، حيث شكلت روسيا لجنة وتفقدت المصنع يوم وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر مؤخرًا.
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