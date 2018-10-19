بث حي HD تابع لايف بث مباشر| مباراة الاتحاد ضد احد مباشر الاسطورة

يستضيف فريق الاتحاد السعودي مساء اليوم نظيره فريق أحد في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية في مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي سوف تقام على ملعب الجوهرة المشعة.

الاتحاد يرغب في العودة للنهج والمسار الصحيح بعد سلسلة من الهزائم والنتائج السلبية وضعت الفريق في موقف محرج متذيلاً جدول ترتيب الدوري السعودي في نكسة لأول مرة يمر بها العميد السعودي في تاريخه طوال المسابقة .

الاختبار الأول للمدرب الجديد للاتحاد السعودي بيليتش:

تترقب جماهير اتحاد جدة هذه العودة، لترى ما لدى فريقها، تحت قيادة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، الذي راقب الفريق في الجولة الماضية، واستلم المهمة فعليا خلال التوقف.

ويعول الاتحاد على مدربه الجديد لانتشال الفريق من أزمته الفنية والنفسية التي جعلته يتذيل ترتيب الدوري السعودي، في أسوأ انطلاقة بتاريخ العميد.

موقف صعب للاتحاد السعودي في الدوري :

يحتل اتحاد جدة المركز الأخير على لائحة ترتيب فرق الدوري، بنقطة واحدة، حصل عليها من تعادل في

خمس مباريات، في حدث لم يشهده الدوري السعودي من قبل.

ولم يمر الفريق الاتحادي، حتى وهو في أسوأ أحواله، عندما كانت تخنقه الديون وتضربه العقوبات الدولية من الفيفا، بهذا الظرف.

موعد مباراة الاد تحاد وأحد والقنوات الناقلة:

توقيت إنطلاق المباراة بين الفريقين سيكون يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018 ميلادياً، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المرتقب أن تنقل قنوات مثل السعودية الرياضية، مباراة الإتحاد وأحد، وذلك لأن هذه القنوات هي صاحبة الحقوق الحصرية للنقل الفضائي، وبالتالي، سيكون علي العرب مشاهدة القناة، لمتابعة اللقاء.