"مصر بخير مع السيسي" يتصدر "تويتر".. ونشطاء: "استطاع أن يقود العالم من القاهرة"





وقال أحد الرواد: " منذ أن انتخبه الشعب المصري ومصر بتقدّم والقادم أجمل بإذن الله"، وعلق آخر قائلاً: " لأنه رئيس لا ينام يعمل ليل نهار من أجل بنائها وبقائها".





وأضاف أخر قائلاً: " رئيس استطاع أن يقود العالم من القاهرة.. وأجبر الجميع على إحترامها. مصر معكم في أمان"، وقال آخر: " السيسي صمام الأمان ليس لمصر فحسب بل للأمة العربية".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج بعنوان "مصر بخير مع السيسي"، وذلك بعد زيارته الناجحة إلى روسيا ولقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.