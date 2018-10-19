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"مصر بخير مع السيسي" يتصدر "تويتر".. ونشطاء: "استطاع أن يقود العالم من القاهرة"

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:54 ص
مصر بخير مع السيسي يتصدر تويتر.. ونشطاء: استطاع أن يقود العالم من القاهرة
السيسي
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دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج بعنوان "مصر بخير مع السيسي"، وذلك بعد زيارته الناجحة إلى روسيا ولقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أحد الرواد: "منذ أن انتخبه الشعب المصري ومصر بتقدّم والقادم أجمل بإذن الله"، وعلق آخر قائلاً: "لأنه رئيس لا ينام يعمل ليل نهار من أجل بنائها وبقائها".

وأضاف أخر قائلاً: "رئيس استطاع أن يقود العالم من القاهرة.. وأجبر الجميع على إحترامها. مصر معكم في أمان"، وقال آخر: "السيسي صمام الأمان ليس لمصر فحسب بل للأمة العربية".
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