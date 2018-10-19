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سيد القمني: ادعاء "بيجن" بأن اليهود بنوا الأهرامات "كيد نساء"

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:50 ص
سيد القمني: ادعاء بيجن بأن اليهود بنوا الأهرامات كيد نساء
الأهرامات
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور سيد القمني، الكاتب والمفكر، إن ادعاء مناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، بأن اليهود بنوا الأهرامات ليس له إلا تفسير واحد من اثنين، وهو إما أنه جاهل بالتاريخ، أو أنه جاهل بالتوراة.

وأوضح "القمني"، في برنامج "موقع التجلي الأعظم" المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن التوراة لم تعرف الأهرامات أو أبو الهول، واليهود لم يصلوا إلى "منف"، بل كانوا متواجدين فقط في منطقة شرق الدلتا في منطقة شرق محافظة الشرقية حاليًا.

وأشار الكاتب والمفكر، إلى أن الأمر الأخر هو أن هذا الادعاء ليس جهلا ولكن نوع من أنواع "كيد النسا"، موضحا أن الأهرام بنيت في الأسرة الثالثة والرابعة والخامسة من الدولة القديمة، وفي هذه الفترة لم يكن هناك دول ولا حضارات ما عدا السومريون.
المزيد عن: موقع التجلي الأعظم سيد القمني اليهود الأهرامات
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