المطرب العراقي حسين الأعظمي يفتتح أولى حفلات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى





انطلقت أولى حفلات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى، في دورته السابعة والعشرون، وذلك على خشبة مسرح "البحرين" الوطني، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة، والآثار، وكوكبة من الفنانين، والجمهور.





وافتتح فعليات المهرجان الفنان العراقي حسين الأعظمي، الذي أطرب بأجمل إبداعات فن المقام العراقي، مقدمًا مقام البنجكاه، ومقام الدست ومقام الحويزاوي ومقام النهوند ومقام الجمال إضافة إلى أغان مختلفة ومتنوعة.





فيما قدمت الفرقة المصاحبة له معزوفات أصيلة عراقية على آلات العود والكمان والسنطور والجوزة والناي والقانون والمزهر وغيرها.





ومن جانبها قالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة، والآثار، في كلمة الافتتاح "نطلق اليوم موعدا جديدا سنويا مستداما ونتكلم بلغة الموسيقى التي تبني جسور التواصل الحضاري ما بين مملكة البحرين والعالم".





وأضافت "فعالياتنا ومواسمنا الثقافية تقدم مستوى عالميا من الاشتغال الثقافي، ولذلك تعكس هذه المنجزات الإنسانية الصورة الجميلة لأوطاننا وروح الانفتاح والتعايش التي تتحلى بها".





يشمل برنامج المهرجان الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار حتى السابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول حفلات غنائية ومعارض فنية ومحاضرات وأمسيات فنية.





ومن بين المشاركين في المهرجان المغنية والملحنة الفلسطينية نبيلة معن والموسيقية السورية وعد بوحسون والمغنية البلجيكية نتاشا أطلس وفرقة نوى الفلسطينية وفرقة إسماعيل دواس الشعبية من البحرين.





وتقام أنشطة وفعاليات المهرجان في مواقع متعددة منها الصالة الثقافية ومتحف البحرين الوطني ومركز الفنون ودار الرفاع ودار المحرق.



