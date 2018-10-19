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خاص- اتحاد الكرة يمنح المصري مهلة 10 أيام لتحديد ملعب مباراة الكأس

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:17 ص
خاص- اتحاد الكرة يمنح المصري مهلة 10 أيام لتحديد ملعب مباراة الكأس
المصري البورسعيدي
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أحمد الهواري
 

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لنادي المصري البورسعيدي، من أجل تحديد ملعب مباراة الفريق في دور ال32 لبطولة كأس مصر أمام فريق الجزيرة مطروح.

 

وحدد اتحاد الكرة في خطابه مهلة 10 أيام من أجل تحديد المصري لملعب المباراة، مشددا على أنه حال عدم تحديد الملعب وانتهاء المهلة ستحدد الجبلاية ملعب المباراة دون الرجوع للنادي المصري.

 

يذكر أن المباراة حدد لها ملعب بورسعيد إلا أن عدم وصول موافقات أمنية حال دون إقامتها على ملعب المصري.

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