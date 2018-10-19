"اقتصادية قناة السويس" توضح هدف خفض رسوم ميناء شرق بورسعيد



وأضاف "درويش"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن الهدف كله هو المرونة في التحرك في السوق المنافسة، وزيادة حجم الإيرادات بناء على دراسات يتم إجراؤها.



وأضاف نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك سفن لم تكن تمر، وعندما تمر فهذا يعني زيادة الإيرادات، بالإضافة إلى جذب الشركات للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، موضحا أن التأثير سوف يظهر في الربع الأول من 2019.

قال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن قرار خفض رسوم ميناء شرق بورسعيد يهدف لبقاء الميناء شرق بورسعيد كجوهرة البحر المتوسط، وهو الميناء المحوري لكل الأعمال في تطوير شرق بورسعيد.