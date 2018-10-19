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عرض 138 فيلمًا بالدورة السادسة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:59 ص
عرض 138 فيلمًا بالدورة السادسة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل
جانب من أفلام مهرجان الشارقة السينمائي
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نظمت دولة الإمارات، دورة جديدة  لمهرجان "الشارقة السينمائي الدولي للطفل"، والذي يعد أحد أبرز المناسبات السنوية المخصصة للأطفال والناشئة في منطقة الخليج.


ويتضمن برنامج عروض الدورة السادسة للمهرجان 138 فيلمًا، من 31 دولة بينها 12 فيلما عرض عالمي أول، و34 فيلما عرض أول بمنطقة الشرق الأوسط.

ومن بين الأفلام المعروضة 13 فيلما تتناول معاناة الأطفال اللاجئين وقسوة الغربة والحنين إلى الوطن.

وعلى هامش العروض السينمائية يتضمن البرنامج ورش عمل في الخدع السينمائية والمكياج والمؤثرات الخاصة والأفلام ثلاثية الأبعاد وكذلك محاضرات تلقيها نخبة من صناع السينما الأجانب والعرب.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح المخرج الإماراتي عبد الله الكعبي والممثلة البحرينية هيفاء حسين والممثل الأمريكي الشاب نيل سيثي.

وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم الروائي "زرافتي"، للمخرجة الهولندية باربرا بريديو.

وتنظم المهرجان الذي انطلقت أولى دوراته في 2013 مؤسسة (فن) للأطفال والناشئة.

وتستمر الدورة السادسة للمهرجان حتى التاسع عشر من أكتوبر تشرين الأول.

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