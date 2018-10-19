سالم عبدالجليل: بقاء الكلب في المنزل يمنع دخول ملائكة الرحمة



وأشار "عبدالجليل"، في لقاء مع قناة المحور الفضائية، إلى أنه لا مانع من اقتناء الكلب بغرض الصيد أو الحراسة، أو أن يقوم شخص بتربية كلب في "الجنينة" أو "الروف".



ولفت إلى أنه يؤيد في نفس الوقت رأي الإمام مالك الذي يقول بطهارة الكلب، ولكن البعض يخلط بين مسألة طهارته، وبين مسألة بقائه في المنزل.

أكد الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن وجود الكلب في المنزل بغرض "التسلية" يمنع دخول ملائكة الرحمة، كما أنه يُنقص من عمل الإنسان الصالح يوميًا قيراط، والقيراط مثل جبل "أحد".