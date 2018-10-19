ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

سالم عبدالجليل: بقاء الكلب في المنزل يمنع دخول ملائكة الرحمة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:06 ص
سالم عبدالجليل: بقاء الكلب في المنزل يمنع دخول ملائكة الرحمة
الشيخ سالم عبدالجليل
طباعة
نعيم يوسف
 
أكد الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن وجود الكلب في المنزل بغرض "التسلية" يمنع دخول ملائكة الرحمة، كما أنه يُنقص من عمل الإنسان الصالح يوميًا قيراط، والقيراط مثل جبل "أحد".

وأشار "عبدالجليل"، في لقاء مع قناة المحور الفضائية، إلى أنه لا مانع من اقتناء الكلب بغرض الصيد أو الحراسة، أو أن يقوم شخص بتربية كلب في "الجنينة" أو "الروف".

ولفت إلى أنه يؤيد في نفس الوقت رأي الإمام مالك الذي يقول بطهارة الكلب، ولكن البعض يخلط بين مسألة طهارته، وبين مسألة بقائه في المنزل.
المزيد عن: ملائكة سالم عبدالجليل توك شو الكلب الشيخ سالم عبدالجليل أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
17:10
-
النصر
الفيصلي
-
x
17:10
-
التعاون
الرائد
-
x
17:15
-
الفتح
الاتحاد
-
x
19:00
-
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
18:00
-
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 6:01:32 AM